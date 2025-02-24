В Ватикане рассказали о состоянии папы Римского

В Ватикане сообщили, что состояние папы Римского Франциска немного улучшилось

Состояние папы Римского Франциска немного улучшилось. Об этом сообщает Vatican News со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

«Ночь прошла хорошо, Папа выспался и отдыхает», — говорится в заявлении.

23 февраля сообщалось, что у папы Римского началась почечная недостаточность.

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил две проповеди подряд. 22 февраля итальянские СМИ сообщили, что состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии.

Ранее сообщалось, что папе Римскому необходимы большие дозы кислорода.