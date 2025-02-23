Папе Римскому необходимы большие дозы кислорода

Папа Римский Франциск продолжает получать кислород через трубки, пишет газета Il Messaggero со ссылкой на источники в Ватикане.

»[Респираторный] кризис сегодня... разрешился, о чем свидетельствует и тот факт, что папа провел спокойную ночь», — рассказали они и добавили, что понтифик все еще пользуется носовыми канюлями (устройства, используемые для подачи дополнительного кислорода или увеличения потока воздуха).

14 февраля 88-летнего папу Римского госпитализировали с инфекцией дыхательных путей. Из-за этого ему пришлось отменить встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо и гендиректором CNN Марком Томпсоном. Понтифик также пропустил две проповеди подряд. 22 февраля итальянские СМИ сообщили, что состояние папы Римского ухудшилось до критического: ему понадобилась медицинская помощь в связи с затяжным астматическим респираторным кризисом. Кроме того, главе Святого престола пришлось сделать переливание крови из-за падения количества тромбоцитов по причине аритмии.

Ранее сообщалось, что папа Римский может отречься от престола.