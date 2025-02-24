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Глава МИД Польши оценил похвалу Россией резолюции США в ООН: «Исторический день»

Сикорский фразой «исторический день» оценил похвалу РФ резолюции США в ООН
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Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши на своей странице в соцсети Х отреагировал на заявление постпреда России в ООН Василия Небензи о том, что подготовленный США проект нейтральной резолюции генассамблеи ООН по Украине является шагом в правильном направлении.

«Представитель России при ООН высоко оценивает текст резолюции США по Украине в третью годовщину вторжения, поскольку в ней говорится не об агрессии, а о конфликте. Исторический день», — написал Сикорский.

22 февраля стало известно, что США в новом проекте резолюции ГА ООН не возлагают на Российскую Федерацию вину за начало конфликта на Украине. Американская сторона, отказавшись от соавторства проекта антироссийской резолюции, предложила свой, нейтральный документ под названием «Путь к миру».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на информацию о том, что США в ООН решили не обвинять Россию в начале конфликта на Украине и склоняют другие страны к блокированию резолюции Киева.

24 февраля временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши заявила, что Соединенные Штаты не поддерживают антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Украине и призывают его отозвать.

Ранее Бербок выступила с заявлением в третью годовщину начала СВО.

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