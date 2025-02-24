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Бербок выступила с заявлением в третью годовщину начала СВО

Глава МИД Бербок: нам нужна Германия, которая будет отстаивать мир без колебаний
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Khalil Ashawi/Reuters

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок по случаю прошедших в стране парламентских выборов и третьей годовщины начала спецоперации на Украине заявила, что Берлин должен без колебаний отстаивать мир во всем мире. Об этом сообщает телеканал N-tv.

«Нам нужна Германия, которая будет отстаивать мир во всем мире без колебаний… Впервые за эти три года европейские государства и Соединенные Штаты Америки по-разному относятся к тому, как должна выглядеть эта резолюция [по конфликту на Украине в ООН]», — утверждает Бербок.

По ее словам, наступил решающий момент и теперь все зависит от того, смогут ли европейцы сохранить «единство свободного мира».

21 февраля агентство DPA сообщало, что в предвыборном выступлении в Потсдаме глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить давление на США из-за ситуации на Украине.

Бербок упомянула в этой связи политику «Zeitenwende» («поворотный момент»), инициированную Германией после начала российской спецоперации на Украине, подчеркнув недопустимость колебаний и промедлений в поддержке Украины.

Ранее Орбан поздравил «Альтернативу для Германии» вместо Мерца после выборов в ФРГ.

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