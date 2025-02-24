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Украинские военные назвали Трампа «агентом России»

CNN: в ВСУ Трампа заподозрили в работе на Россию из-за слов об Украине
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Daniel Torok/White House/Global Look Press

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) президента США Дональда Трампа заподозрили в работе на Россию из-за его последних заявлений. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на неназванного украинского военного.

По его словам, бойцы ВСУ чувствуют себя преданными после слов Трампа о мирных планах по Украине.

«Я не удивлюсь, если он окажется лучшим агентом России», — сказал военнослужащий.

Другие военные назвали происходящее на фронте «смесью шока и выживания». CNN отмечает, что это противоречит словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о высоком боевом духе в украинской армии.

До этого глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что в заявлениях администрации США по Украине «сильно представлены российские нарративы».

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США начали получать объективную информацию по Украине.

Ранее в Британии подсчитали, сколько лет Украина будет выплачивать США компенсацию за помощь.

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