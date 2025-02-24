Сийярто заявил, что в ЕС пытаются сохранить для Украины шанс на членство в НАТО

Некоторые европейские лидеры хотели бы, чтобы у Украины сохранился шанс на вступление в НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после встречи с коллегами в Брюсселе. Его цитирует ТАСС.

«Ряд лидеров ЕС считают важным сохранить хотя бы перспективу вступления Украины в НАТО, однако абсолютно очевидно, что она не сможет стать членом НАТО», — сказал министр, объяснив, что у альянса нет общего стремления к тому, чтобы принять в свои ряды Киев.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что продолжит оставаться на своем посту до тех пор, пока республике не предоставят членства в Европейском союзе и НАТО. Политик подчеркнул, что, если в ближайшем будущем Украину примут в ЕС и НАТО, он будет «больше не нужен», но пока этого не произошло, он будет «защищать свою страну».

Сегодня в Евросоюзе назвали сроки присоединения Украины к объединению.

Ранее в США заявили, что не видят ситуации, в которой отправят войска на Украину.