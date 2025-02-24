Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что не видят ситуации, в которой отправят войска на Украину

Уолтц: США не видят условий, при которых могли бы отправить войска на Украину
close
Mike Segar/File Photo/Reuters

Соединенные Штаты не считают, что в будущем может возникнуть ситуация, при которой Украина войдет в НАТО, а Вашингтону придется напрямую участвовать в ее обороне. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, которого цитирует РИА Новости.

«Я не вижу, чтобы Соединенные Штаты сделали Украину членом НАТО, а затем <...>, чтобы американские войска напрямую участвовали в защите Украины. Это совсем другое. Я хочу внести ясность в этот вопрос», — подчеркнул политик.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что продолжит оставаться на своем посту до тех пор, пока республике не предоставят членства в Европейском союзе и НАТО. Политик подчеркнул, что, если в ближайшем будущем Украину примут в ЕС и НАТО, он будет «больше не нужен», но пока этого не произошло, он будет «защищать свою страну».

Сегодня в Евросоюзе назвали сроки присоединения Украины к объединению.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США пересматривают позицию по России и Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами