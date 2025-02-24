В США заявили, что не видят ситуации, в которой отправят войска на Украину

Уолтц: США не видят условий, при которых могли бы отправить войска на Украину

Соединенные Штаты не считают, что в будущем может возникнуть ситуация, при которой Украина войдет в НАТО, а Вашингтону придется напрямую участвовать в ее обороне. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, которого цитирует РИА Новости.

«Я не вижу, чтобы Соединенные Штаты сделали Украину членом НАТО, а затем <...>, чтобы американские войска напрямую участвовали в защите Украины. Это совсем другое. Я хочу внести ясность в этот вопрос», — подчеркнул политик.

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что продолжит оставаться на своем посту до тех пор, пока республике не предоставят членства в Европейском союзе и НАТО. Политик подчеркнул, что, если в ближайшем будущем Украину примут в ЕС и НАТО, он будет «больше не нужен», но пока этого не произошло, он будет «защищать свою страну».

Сегодня в Евросоюзе назвали сроки присоединения Украины к объединению.

Ранее в Вашингтоне заявили, что США пересматривают позицию по России и Украине.