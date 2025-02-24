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В ЕС заявили о намерении готовить 17-й пакет санкций против России

Глава евродипломатии Каллас: Евросоюз готовит 17-й пакет санкций против России
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз (ЕС) готовит 17-й пакет санкций против России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы приняли важное решение — одобрили 16-й пакет санкций. И продолжим работать над 17-м пакетом», — сказала Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

16-й пакет санкций против России был утвержден министрами иностранных дел стран — членов Европейского союза 24 февраля. В числе прочего, санкции были введены против владельцев судов, которые входят в так называемый «теневой флот» России. Речь о кораблях, которые используются для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа из России в обход санкций, введенных ЕС и странами G7. Также под ограничения попали те, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Ранее Великобритания расширила санкционный список против России.

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