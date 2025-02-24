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Маск назвал успех правой партии в Германии признаком «европейской революции»

Маск предсказал революцию в Европе после выборов в Германии
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Nathan Howard/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал тезис о назревающих изменениях в Европе на фоне результатов парламентских выборов в Германии. В социальной сети X предприниматель прокомментировал пост пользователя, указавшего, что за праворадикальную «Альтернативу для Германии» (АдГ) проголосовали 10,3 млн человек.

Автор публикации назвал это «началом революции», на что Маск кратко ответил: «Да».

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что получила поздравление от Илона Маска по результатам парламентских выборов, где ее политическая сила заняла второе место.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мерц выступил с заявлением по Украине.

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