Будущий канцлер Германии выступил с заявлением по Украине

Лидер победившего на выборах в Германии блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц в третью годовщину СВО призвал поставить Украину в сильное положение и предоставить ей место за столом переговоров. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Европа неизменно твердо стоит на стороне Украины. Это актуально как никогда: мы должны поставить Украину в сильное положение. Для справедливого мира страна, подвергшаяся нападению, должна участвовать в мирных переговорах», — написал Мерц.

До этого он заявил, что что рано или поздно Германии придется наладить отношения с Россией. Мерц подчеркнул, что Россия исторически и культурно является европейским государством.

В свою очередь министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Берлин должен без колебаний отстаивать мир во всем мире. По ее словам, наступил решающий момент и теперь все зависит от того, смогут ли европейцы сохранить «единство свободного мира».

Ранее премьер Италии похвалила выступление Вэнса с критикой Европы.