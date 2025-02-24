Маск поздравил лидера «Альтернативы для Германии» после выборов в ФРГ

Лидер АдГ Вайдель заявила, что получила поздравления от Маска после выборов в ФРГ

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что получила поздравление от американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска по результатам парламентских выборов, где ее политическая сила заняла второе место. Об этом пишет The Guardian.

«Сегодня утром, когда я включила телефон, я увидела, что получила звонки и сообщения из США, в том числе от Илона Маска с личными поздравлениями», — сказала Вайдель.

Она также заявила, что «Альтернатива для Германии» признана на международном уровне, и партия контактирует со всеми сторонами, в том числе с администрацией действующего президента США.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан поздравил «Альтернативу для Германии» вместо Мерца после выборов в ФРГ.