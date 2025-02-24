В МИД России выразили надежду на союзническое взаимодействие с Азербайджаном

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил о надежде РФ на то, что Азербайджан в своих шагах будет руководствоваться важностью союзнического взаимодействия между двумя странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Галузин выразил уверенность, что в официальном Баку понимают важность союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном в соответствии с решением лидеров обеих стран.

«Я хотел бы рассчитывать, что азербайджанские партнеры в своих дальнейших шагах будут руководствоваться пониманием исключительной важности выполнения договоренности наших лидеров в том, что касается всего комплекса наших отношений», — сказал дипломат.

В начале февраля власти Азербайджана направили России ноту с требованием прекратить деятельность «Русского дома» в Баку, ссылаясь на отсутствие у него юридической регистрации и нарушения местного законодательства. Глава Россотрудничества Евгений Примаков подтвердил получение ноты и отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к азербайджанским властям с просьбой о содействии в регистрации, но безрезультатно.

24 февраля пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил о ликвидации представительства медиагруппы «Россия сегодня» в стране.

Ранее в МИД РФ высказались о ситуации вокруг Русского дома в Азербайджане.