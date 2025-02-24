Атаман Поляков: Трампу могут вернуть звание есаула в случае сближения с РФ

Президенту США Дональду Трампу хотят вернуть звание есаула в случае, если он продолжит курс на сближение с Россией. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» атаман петербургского городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков.

«Мы рассматриваем такую возможность. 10 мая, если со стороны президента Трампа будут предприняты шаги по отношению к России, мы соберемся и примем решение», — сказал Поляков.

Он напомнил, что решение о присвоении Трампу звания есаула было принято еще в его прошлый президентский срок. В «Ирбисе» республиканца сделали почетным членом, поскольку его намерения в международной политике выглядели интересными.

Поляков подчеркнул, что петербургские казаки поддержали бы инициативы главы Белого дома, направленные на экономические и политические связи с РФ и прекращение конфликта с Украиной.

До этого сообщалось, что президент РФ Владимир Путин отказался от звания генерала, оставшись полковником.

По мнению военного аналитика Игоря Коротченко, российский лидер сознательно выбрал служение стране без генеральских погон. Коротченко считает, что Путин хочет сосредоточиться на оперативной работе, а не на «парадных». Военный аналитик назвал отказ от звания генерала главы России «решением человека и профессионала».

Ранее Песков заявлял, что Путин максимально далек от популизма.