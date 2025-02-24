Карту «Серебряный возраст» призвали запустить по всей России

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова направила обращение министру труда России Антону Котякову с предложением выпустить карту «Серебряный возраст», которую смогли бы получить все граждане России вне зависимости от места регистрации, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщает агентство РИА Новости, имеющее в своем распоряжении соответствующий документ.

«Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о запуске карты «Серебряный возраст», включить ее в перечень мер соцподдержки граждан старшего возраста», — говорится в обращении.

Лантратова отметила, что карта «Серебряный возраст» получила успешную реализацию в Санкт-Петербурге: горожане оформили 100 тыс. таких карт, и она стала частью программы заботы о старшем поколении.

Согласно инициативе, это предоставило бы ежегодное пополнение баланса карты «Серебряный возраст» на сумму 5 тыс. руб., что позволило бы россиянам посещать учреждения культуры за символическую плату. Депутат уточнила, что за каждым субъектом РФ будет сохраняться право самостоятельного утверждения перечня учреждений культуры, на которые будет распространяться действие льготной социальной карты.

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что введение продуктовых карточек для россиян позволит оказать адресную поддержку социально незащищенных граждан в приобретении ключевых товаров.

Ранее стало известно, что в России проиндексируют более 40 мер социальной поддержки.