Назван неожиданный эффект введения продуктовых карточек для россиян

Введение продуктовых карточек для россиян позволит оказать адресную поддержку социально незащищенных граждан в приобретении ключевых товаров. В этом заключается социальный эффект, сказал «Газете.Ru» высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Идея с продуктовыми социальными карточками отличная. Во-первых, их использование позволит оказать адресную социальную поддержку социально незащищенных граждан в приобретении ключевых товаров. В этом заключается социальный эффект. Очень важно, чтобы помощь получали именно те граждане, кто в ней, действительно, нуждается. Продуктовые социальные карточки не являются панацеей в решении задачи по повышению адресности социальной поддержки граждан, но точно этому будут способствовать», — отметил экономист.

Во-вторых, по мнению Балынина, данное предложение поддержит отечественных производителей, так как граждане будут покупать их товары. С этим связан экономический эффект от реализации инициативы, уточнил эксперт. Поэтому вполне целесообразно внедрять такие карточки по всей стране, заключил Балынин. По его словам, любая инициатива требует времени на проработку всех правовых нюансов, также важно провести широкое общественное обсуждение. По оценке эксперта, до 2025 года вряд ли получится юридически закрепить реализацию инициативы на территории всей России.

В Госдуме 16 декабря предложили ввести продуктовые карточки. В 2025 году продуктовые карточки введут в Калининградской области. По информации местных властей, такими «талонами на еду» смогут пользоваться «незащищенные категории граждан». Планируется, что власти будут перечислять на карту определенные суммы денег, которые можно будет использовать только на покупку продуктов питания. Средства с карты нельзя будет снять и направить на покупку алкоголя, табака или бытовой техники. Власти смогут отслеживать траты получающих помощь. Карта будет приниматься в определенных магазинах. При этом глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков уверен, что эту меру нужно распространить на всю страну. Эксперты отметили, что такая мера могла бы помочь примерно 18 млн россиян. В последний раз продуктовые талоны вводились в 1983-м и просуществовали до начала 90-х. Талоны на еду давали право купить определенное количество продуктов по фиксированной цене, установленной государством.

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