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В США госслужащих, которые не вернулись с удаленки, начнут отправлять в отпуска

Маск: не вернувшихся в офис госслужащих США отправят в административный отпуск
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Nathan Howard/Reuters

Глава американского департамента эффективности госуправления (DOGE), миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X, что cотрудники американских госучреждений будут отправлены в административный отпуск, если не вернутся с удаленной работы в офис.

В своем сообщении он уточнил, что те, кто проигнорировал распоряжение американского лидера вернуться на работу в офис, получили предупреждение более чем за месяц.

«Начиная с этой недели, те, кто все еще не вернется на работу, будут отправлены в административный отпуск», — написал Маск.

23 февраля глава DOGE заявил, что американские госслужащие получат электронные письма с требованием отчитаться о своей работе за неделю, и те, кто не выполнит это требование, будут уволены. Он отметил, что отсутствие ответа будет расценено как уход в отставку.

В начале февраля у здания минфина США прошла акция против доступа Маска к казначейству США. Фотографии и видеозаписи с места событий появились в социальных сетях. Судя по кадрам с места событий, участниками митинга стали около сотни человек. В руках у протестующих были плакаты «Остановите переворот Илона», «Маск, руки прочь от наших денег», «Никто не выбирал Илона».

Ранее Маск высказался об отключении Украины от Starlink.

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