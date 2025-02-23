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Маск пригрозил госслужащим увольнением, если те не отчитаются о проделанной работе

Маск: госслужащие отчитаются о проделанной за неделю работе или будут уволены
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Carlos Barria/Reuters

Американские госслужащие получат электронные письма с требованием отчитаться о своей работе за неделю, и те, кто не выполнит это требование, будут уволены. Об этом сообщил глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск в соцсети X.

Он отметил, что в соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа все федеральные сотрудники вскоре получат письма с просьбой сообщить о своих достижениях за прошедшую неделю. Отсутствие ответа будет расценено как уход в отставку.

Отмечается, что госслужащие уже начали получать такие письма, в которых задается вопрос: «Что Вы сделали на прошлой неделе?» В ответ они должны предоставить отчет из пяти ключевых пунктов до понедельника.

22 февраля Дональд Трамп заявил, что курируемое Илоном Маском ведомство по повышению эффективности правительства выявило финансовые нарушения в бюджете США на миллиарды долларов еще до старта полноценной деятельности. Сразу после инаугурации 20 января DOGE начало масштабную проверку госрасходов. По словам Трампа, обнаружены «бесполезные траты, махинации и злоупотребления на уровне, которого никто не видел». Ведомство уже приостановило работу Агентства США по международному развитию (USAID) для реорганизации и сэкономило $55 млрд.

Ранее было названо число попавших под сокращение сотрудников USAID.

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