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В Киев прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо

В Киев прибыли премьер Канады и президенты Литвы и Латвии

В Киев прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает украинское издание «Общественное».

Отмечается, что вместе с Трюдо в украинскую столицу приехали президенты Литвы и Латвии Гитанас Науседа и Эдгарс Ринкевичс, а также премьер-министры Эстонии и Испании Кристен Михал и Педро Санчес.

Также утром 24 февраля в Киев прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Евросовета Антониу Кошта.

По данным Telegram-канала «Общественное», на Украине пройдет встреча лидеров государств-союзников, в ходе которой будут подняты вопросы мирного урегулирования и рассмотрены гарантии безопасности.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале писала, что глава МИД Канады Мелани Жоли заявила о желании отстаивать суверенитет Украины, в то время как территориальная целостность ее страны находится под угрозой.

Ранее Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского.

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