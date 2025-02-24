ЕС не смог согласовать новый пакет военной помощи Украине на 2025 год

Главы МИД ЕС не согласовали новый пакет военной помощи Украине на 2025 год

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по инициативе главы европейской дипломатии Каи Каллас, направленной на обеспечение военной поддержки Украине в 2025 году. Об этом Каллас заявила по итогам заседания в понедельник, передает РИА Новости.

Европейские источники сообщали, что Каллас намерена добиться согласия всех членов ЕС на выделение пакета помощи. Однако, как отметила дипломат, конкретные суммы и решения будут обсуждаться лишь на предстоящем саммите Евросоюза 6 марта.

«Мы провели предварительные консультации, но финальные договоренности — в том числе по объемам финансирования — перенесены на мартовский саммит», — пояснила она.

В понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

В декабре прошлого года глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз может использовать все замороженные российские активы для поддержки Украины. По ее мнению, военная помощь Киеву «подготовит почву для будущих переговоров».

Ранее сообщалось, что Дания направит Киеву $280 млн военной помощи.