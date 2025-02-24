Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС не смог согласовать новый пакет военной помощи Украине на 2025 год

Главы МИД ЕС не согласовали новый пакет военной помощи Украине на 2025 год
close
Yves Herman/Reuters

Министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по инициативе главы европейской дипломатии Каи Каллас, направленной на обеспечение военной поддержки Украине в 2025 году. Об этом Каллас заявила по итогам заседания в понедельник, передает РИА Новости.

Европейские источники сообщали, что Каллас намерена добиться согласия всех членов ЕС на выделение пакета помощи. Однако, как отметила дипломат, конкретные суммы и решения будут обсуждаться лишь на предстоящем саммите Евросоюза 6 марта.

«Мы провели предварительные консультации, но финальные договоренности — в том числе по объемам финансирования — перенесены на мартовский саммит», — пояснила она.

В понедельник глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

В декабре прошлого года глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз может использовать все замороженные российские активы для поддержки Украины. По ее мнению, военная помощь Киеву «подготовит почву для будущих переговоров».

Ранее сообщалось, что Дания направит Киеву $280 млн военной помощи.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами