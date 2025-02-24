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Дания направит Киеву $280 млн военной помощи

Дания дополнительно выделила Киеву $280 млн военной помощи
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Atef Hassan/Reuters

Дания выделила Украине дополнительные $280 млн долларов в качестве военной помощи. В том числе эти деньги пойдут на закупку боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в пресс-релизе канцелярии датского правительства, пишет ТАСС.

«Дания жертвует Украине дополнительно около двух миллиардов датских крон ($280 млн долларов. — «Газета.Ru»). Деньги пойдут, в частности, на боеприпасы для украинских солдат и создание украинской бригады совместно со странами Северной Европы и Балтии», — говорится в пресс-релизе.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил, что Копенгаген будет помогать Киеву «столько, сколько потребуется». Он подчеркнул, что гордится тем, что Дания вместе со странами Северной Европы и Балтии находятся в числе первых, кто поддерживает Украину. По словам Фредериксена, перед ними стоит задача поставлять Украине больше оружия и делать это быстрее.

До этого Испания объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму €1 млрд. Как заявил председатель правительства страны Педро Санчес, Киев должен добиться справедливого и прочного мира, от которого зависят свобода и безопасность всех европейцев.

Также Санчес отметил что одной дипломатии для мира будет недостаточно и призвал другие страны объединиться «с большей силой и единством».

Ранее стало известно, что ЕС передаст Украине новый пакет военной помощи.

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