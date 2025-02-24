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Норвегия направит Украине €3,5 млрд военной помощи

Стере: Норвегия выделит Украине €3,5 млрд помощи в течение 2025 года
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Depositphotos

Норвегия выделит Украине €3,5 млрд в качестве помощи в течение 2025 года. Об этом во время официального визита в Киев сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере, передает РИА Новости.

«Мы пообещали выделить €3,5 млрд в 2025 году», — сказал он.

До этого стало известно, что Дания выделила Украине дополнительные $280 млн долларов в качестве военной помощи.

24 февраля Испания объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму €1 млрд. Как заявил председатель правительства страны Педро Санчес, Киев должен добиться справедливого и прочного мира, от которого зависят свобода и безопасность всех европейцев.

В Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву, министр обороны США Пит Хегсет заявил, что основной объем вооружений и другой помощи должен поступать Украине от европейских стран-участниц НАТО.

Ранее в США раскритиковали возобновление поставок оружия Украине.

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