Испания направит Украине пакет военной помощи на €1 млрд

Испания направит Украине новый пакет военной помощи на €1 млрд. Об этом сообщил председатель правительства страны Педро Санчес на своей странице в соцсети Х.

«Украина должна добиться справедливого и прочного мира. От этого зависят свобода, безопасность и будущее всех европейцев. Именно поэтому я только что объявил в Киеве, что Испания направит украинскому народу новый пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро», — написал он.

По его словам, одной дипломатии будет недостаточно, поэтому для мира нужно объединиться «с большей силой и единством».

24 февраля в Киеве проходит саммит, посвященный третьей годовщине начала российско-украинского конфликта. Украинская сторона сообщала, что 37 лидеров государств примут участие в саммите, из них 13 будут присутствовать лично.

В этот день главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала перечислить Киеву новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд.

Ранее сообщалось, что Европа в 2024 году потратила на российские энергоносители больше, чем на поддержку Украины.