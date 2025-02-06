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В США раскритиковали возобновление поставок оружия Украине

Журналист Хинкл жестко раскритиковал возобновление США поставок оружия Украине
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Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Американский журналист Джексон Хинкл подверг жесткой критике возобновление США поставок оружия Украине. Таким образом в социальной сети X он прокомментировал заявление Государственного департамента о том, что теперь американские корабли могут проходить через Панамский канал без взимания пошлины, и это сэкономит правительству миллионы долларов в год.

«Буквально сегодня же вы возобновили поставки оружия на Украину. Идите к черту. Кого волнуют миллионы долларов в год, когда мы стоим на пороге Третьей мировой войны», — написал Хинкл.

4 февраля агентство Reuters со ссылкой на несколько хорошо информированных источников сообщило, что Соединенные Штаты возобновили приостановленные в последние дни поставки оружия Украине.

Россия неоднократно предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что возобновление поставок оружия на Киеву создает дополнительные преграды и является плохим стимулом для урегулирования конфликта и поиска точек соприкосновения в возможных переговорах между Москвой и Вашингтоном.

Ранее в США не исключили поставок оружия Украине за счет замороженных активов РФ.

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