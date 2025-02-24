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США предложили проект резолюции по уравниванию действий Украины и России

FT: США предложили ГА ООН проект резолюции, уравнивающий действия Украины и РФ
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Mike Segar/Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) предложили Генассамблее ООН проект резолюции, уравнивающий действия Украины и России. Об этом пишет Financial Times (FT).

США также призвали отозвать проект антироссийской резолюции авторства ЕС и Украины, по которому Генассамблея ООН проголосует 24 февраля.

21 февраля стало известно, что конгрессмены-республиканцы внесли законопроект о выходе США из состава ООН. Проект закона предполагает прекращение финансирования международной организации и ее агентств, а также запрет на участие в миротворческих миссиях.

22 февраля США представили новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, впервые с 2022 года отказавшись возлагать ответственность за начало конфликта на Россию. Документ под названием «Путь к миру» не содержит привычных формулировок о «российском вторжении» и требований об одностороннем выводе российских войск. Кроме того, Вашингтон отказался от соавторства антироссийской резолюции, подготовленной рядом западных стран к третьей годовщине конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что США не заинтересованы в выходе из ООН.

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