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Стало известно о реакции рынка акций РФ на новый пакет санкций Евросоюза

РИА Новости: рынок акций РФ и рубль слабо реагируют на новый пакет санкций ЕС
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский рынок акций и рубль слабо реагируют на 16-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Мосбиржи.

Рублевый индекс к 11:54 мск рос на 0,41%, до 3 296,83 пункта. До объявления об утверждении 16-го пакета санкций он также рос примерно на 0,5%.

Курс юаня повышался на 8 копеек и составлял 12,08 рубля. После того как стало известно о санкциях, юань ненадолго вырос до 12,19 рубля, но затем вернулся к уровню 12,10 рубля, где и оставался до объявления.

Курс доллара, который является ориентиром для внебиржевого рынка, вместе с юанем также ненадолго вырос, достигнув отметки выше 88 рублей, но затем вернулся к уровню 87,5 рубля. К 11:54 мск курс юаня на Московской бирже вырос на 45 копеек и составил 87,52 рубля.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.

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