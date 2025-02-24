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В Грузии рассказали об оскорблениях со стороны Зеленского

Папуашвили: Зеленский допускал оскорбления в сторону Грузии
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Anatolii Stepanov/Reuters

Грузия проявила солидарность по отношению к Украине, однако, несмотря на это, украинский президент Владимир Зеленский допустил оскорбления в ее строну. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в связи с третьей годовщиной начала боевых действий на Украине, передает газета «Взгляд».

«Правительство Грузии с первых же дней (начала СВО. — Прим. ред.) выразило полную солидарность народу Украины, Грузия была соавтором и подписантом всех международных политических и правовых документов с осуждением «российской агрессии», исключила все попытки обхода международных санкций, отправила гуманитарную помощь на Украину, приняла десятки тысяч украинских беженцев», — сказал он.

При этом украинское правительство через неделю после начала СВО отозвало посла из Тбилиси, напомнил Папуашвили. Кроме того, Зеленский в ходе обращения к протестующим перед парламентом Грузии заявил, что грузинский народ лучше, чем правительство страны. По словам председателя парламента, этим украинский лидер «стимулировал антиправительственные протесты» в стране.

20 февраля министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили дала понять, что хорошо, что республика «не сидит в одном поезде с Украиной». По словам Бочоришвили, сегодня хорошо можно видеть, насколько невыгодным было бы для Грузии «находиться в том поезде, в котором сидит сегодняшняя власть Украины».

Ранее в Грузии сравнили иностранных послов с секретарями ЦК КПСС.

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