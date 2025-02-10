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В Грузии сравнили иностранных послов с секретарями ЦК КПСС

Папуашвили: послы в Грузии ведут себя как секретари ЦК КПСС
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parliament.ge

Иностранные послы в Грузии ведут себя как политические инструкторы, это напоминает поведение московских секретарей ЦК КПСС (Центральный комитет Коммунистической партии СССР — высший партийный орган в промежутках между съездами партии. — прим. ред.). Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает газета «Взгляд».

«Иностранные послы в принимающей стране вместо наведения мостов с местным обществом ведут себя как инструкторы по осуществлению политики», — сказал политик.

По мнению Папуашвили, такое поведение привело к тому, что основной задачей дипломатов перестало быть установление доверия с местным правительством, теперь они стараются навязывать Тбилиси свою власть. Спикер парламента подчеркнул, что пришло время, чтобы дипломатия в Грузии вернулась на привычное место.

Ранее сообщалось, что в Грузии потребовали извинений после слов Трампа о USAID.

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