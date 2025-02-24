Евросоюз опубликовал имена сенаторов и бизнесменов РФ, попавших под санкции

Евросоюз расширил список персональных антироссийских санкций с введением 16-го пакета. Список опубликовали в Официальном журнале Евросоюза.

В черный список вошли: шахматист и сенатор Сергей Карякин, юморист и актер Михаил Галустян, телеведущая Юлия Барановская, олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный.

Еще под европейские санкции попали председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин, гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль, президент ЮГК Константин Струков, бизнесмен Альберт Авдолян, глава ОАК Вадим Бадеха, гендиректор «Алмаз-Антей» Ян Новиков, владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков, а также сенаторы Юрий Нимченко и Андрей Деркач.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. Рестрикции введены в том числе против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

В прошлый раз Евросоюз вводил санкций против России в середние декабря 2024 года. Тогда в список в числе прочих попала Лариса Долина. Из-за введенных ограничений артистка может лишиться всех своих зарубежных активов на сумму 95 млн рублей. Сама артистка комментировать попадание в список не стала.

Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении РАНХиГС.