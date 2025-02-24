Орбан поздравил «Альтернативу для Германии» вместо Мерца после выборов в ФРГ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прошедших в Германии внеочередных выборов в парламент поздравил партию «Альтернатива для Германии» и ее сопредседателя Алис Вайдель, а не победивший блок ХДС/ХСС и будущего канцлера Фридриха Мерца. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Огромное количество людей в Германии проголосовали за перемены. Я хотел бы поздравить Алис Вайдель с удвоением доли голосов за АдГ. Удачи вам и да благословит бог Германию!» — написал Орбан.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы. Выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Явка на досрочных парламентских выборах в Германии стала рекордной с 1990 года, когда произошло объединение ФРГ и ГДР.

Ранее политолог предрек Германии кризис из-за результатов парламентских выборов.