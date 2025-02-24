Политолог предрек Германии кризис из-за результатов парламентских выборов

Результаты парламентских выборов в Германии могут вогнать страну в еще больший кризис, потому что новые власти сосредоточатся на милитаризации на фоне «российской угрозы», а не на решении реальных внутренних проблем. Об этом газете «Взгляд» заявил немецкий политолог Александр Рар.

Лидер консервативного Христианско-демократического союза ФРГ (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц объединится с социал-демократами, считает эксперт. По его мнению, он может пойти на еще большее охлаждение отношений с США из-за сближения с Россией.

«В общем, вместо того чтобы сосредоточиться на главных проблемах, таких как миграция, падение индустриального уровня, раздутые социальные бюджеты, энергетический кризис, правительство Мерца будет бороться с АдГ (партия «Альтернатива для Германии». — прим. ред.) и Москвой. Но ответа на основной вызов — где взять денег на развитие страны — правительство не найдет», — сказал Рар.

В Германии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых выиграл консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ. Второе место с историческим результатом заняла правая «Альтернатива для Германии», с которой все основные партии уже отказались формировать коалицию из-за ее радикальных взглядов и антимиграционной риторики. Социал-демократы Олафа Шольца показали худший результат со времен Второй мировой войны, который он сам называл «горьким». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Германию предупредили о «самоликвидации» после победы Мерца на выборах.