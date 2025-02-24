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Си Цзиньпин назвал Россию и Китай «хорошими друзьями»

Си Цзиньпин: РФ и Китай поддерживают друг друга и достигают общего развития
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Global Look Press

Россия и Китай — хорошие друзья, которые поддерживают друг друга и достигают общего развития. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство «Синьхуа».

«Китай и Россия — добрые соседи, которые не могут отдалиться, и настоящие друзья, которые разделяют радости и горести, поддерживают друг друга и совместно развиваются», — заявил он.

По словам Си Цзиньпина, это подтверждают как исторические факты, так и обстановка в реальном времени.

Путин провел телефонный разговор с председателем КНР 24 февраля. По данным корреспондентов, переговоры прошли по инициативе России. Другие подробности беседы неизвестны.

О планах российского лидера провести международный телефонный разговор говорил утром его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, день главы государства относительно спокойный, а скоро появится сообщение о международном телефонном разговоре.

Ранее в Кремле рассказали о новой встрече представителей США и РФ.

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