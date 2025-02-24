Президент США Дональд Трамп ликвидирует базу в греческом городе Александруполис, которую используют для поставки западного оружия на Украину. Об этом сообщает газета «Демократия».

«(Трамп — прим. ред.) торжественно «опустошает» своего… союзника Мицотакиса, удовлетворяя общее требование Путина и Эрдогана», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, в Турции поддерживают инициативу американского лидера. Анкара считает, что процесс использования порта Александруполис вооруженными силами США должен прекратиться, поскольку конфликт на Украине «подходит к концу».

До этого министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявлял, что странам Евросоюза нечего «противопоставить российским танкам».

Он напомнил, что Трамп призвал страны НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП. По словам Дендиаса, в ЕС есть государства, «которые не потратят и одного процента», при этом они учат Грецию экономической ответственности.

В начале февраля в Госдуме заявили, что поставки оружия Украине являются преградой и плохим стимулом для урегулирования военного конфликта и поиска точек соприкосновения для возможных переговоров России и США. В ГД также добавили, что оружие, поставленное Западом Киеву, не даст Вооруженным силам Украины преимуществ на поле боя.

Также в Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и носит негативный эффект.

Ранее в Греции назвали «исторической ошибкой» разговор премьера страны с Зеленским.