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Рябков заявил, что Россия приспособилась к односторонним санкциям

Замглавы МИД Рябков: даже в условиях санкций есть возможность вести диалог с США
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Россия в значительной степени приспособилась к односторонним санкциям, которые считает нелегитимными. Об этом в интервью РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, в текущей ситуации нельзя говорить, что у российской стороны нет возможности для работы над переговорами с Соединенными Штатами.

«Хотя расчеты в долларах, например за нефть, — это тема, которая, наверное, может быть дополнительно рассмотрена, если американская сторона проявит к этому тот или иной интерес. Но мы не инициируем вопрос об отмене санкций», — заявил он.

По словам Рябкова, российская сторона занимает в данном вопросе последовательную и принципиальную позицию, которая основывается на том, что введенные ограничения нелегитимны. Он отметил, что это «инструмент шантажа и давления».

До этого стало известно, что Европейский союз в рамках 16-го пакета санкций введет ограничения против владельцев судов так называемого «теневого флота» России и тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.

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