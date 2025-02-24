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Зеленский потребовал участия Украины и Европы в переговорах России и США

Зеленский: Европа и Украина должны участвовать в переговорах с Россией и США
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Anatolii Stepanov/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа и Украина должны участвовать в переговорах с Россией и США, сообщает «РБК-Украина».

«Война продолжается против Украины и поэтому Украина должна быть за столом переговоров вместе с Европой», — отметил Зеленский.

Он указал на необходимость достижения мира не должна быть заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении.

До этого Зеленский заявил, что украинская сторона готова провести обмен пленными с Россией по формуле «всех на всех».

По словам Зеленского, Украина, Европа и Соединенные Штаты должны присутствовать в ходе переговоров с Россией, чтобы мирное урегулирование не было обрамлено словами о «нормализации, перезагрузке или примирении». До этого украинский лидер заявил, что готов покинуть пост президента в обмен на членство страны в НАТО.

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Евросовета Антониу Кошта приехали в Киев в ходе запланированного визита.

Ранее Лавров заявил, что стамбульские договоренности могут стать основой для мира.

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