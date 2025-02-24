В Европе заявили об упущенной возможности ЕС по завершению конфликта на Украине

Euractiv: ЕС не успел закончить конфликт на Украине с выгодой для себя

Евросоюз (ЕС) не смог закончить конфликт на Украине быстро и на выгодных для себя условиях. Об этом пишет портал Euractiv со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

По словам собеседников журналистов, Евросоюз мог бы помочь Украине победить в конфликте, однако тратил много времени на принятие решений и игнорировал просьбы Киева о предоставлении большего количества оружия. Собеседники портала также отметили, что за четыре месяца после избрания Дональда Трампа на пост президента США Евросоюз не разработал стратегию действий в отношении Украины.

Euractiv пишет, что европейские страны планируют и дальше оказывать поддержку Украине, однако для этого может понадобиться значительно больше ресурсов на фоне потенциального уменьшения помощи со стороны США. Реалистичная цель - около €30 млрд в 2025 году, заявил европейский чиновник.

24 февраля главы МИД стран — членов Евросоюза утвердили 16-й пакет санкций против России. В этот же день глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине перечислить новый транш помощи по существующим программам в €3,5 млрд в марте.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина высказалась о переговорах по снятию санкций стран Запада.