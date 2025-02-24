Рябков: в идее Путина по Украине есть значительный «компромиссный заряд»

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в интервью РИА Новости, что в идее президента РФ Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине есть значительный «компромиссный заряд».

По словам дипломата, речь идет о предложениях Путина, выдвинутых в июне 2024 года. Рябков подчеркнул, что Россия открыта к решению конфликта, но в основе должен быть баланс интересов.

«Если их (идеи президента Путина. — «Газета.Ru») внимательно изучить, то там видно, что мы открыты к решению именно на основе баланса интересов. Мы не декларировали нечто, что исключает вот такой взаимоприемлемый шаг вперед. Совсем наоборот. Здесь нет никаких элементов безаппеляционности», — поделился Рябков.

В июне 2024 года Путин говорил, что РФ незамедлительно прекратит огонь, если Украина выведет войска с территории новых российских регионов.

В декабре того же года российский президент говорил, что РФ готова вести диалог по урегулированию вооруженного конфликта на Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле.

Ранее в ФРГ удивились, что Россия не поддалась провокациям на Украине.