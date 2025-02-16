Глава МИД Украины заявил о решающем моменте для Киева в ходе конфликта

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «решающем моменте» для республики и призвал Европу продемонстрировать свою силу. Его слова с Мюнхенской конференции по безопасности приводит Польское агентство печати.

Сибига отметил, что для Украины настал решающий момент, и единственный путь к достижению прочного и справедливого завершения конфликта – это «мир через силу». Министр утверждает, что существует шанс закончить боевые действия в этом году, и для этого нужна поддержка США и координация действий.

«Ничего об Украине без Украины. И ничего о Европе без Европы. Единство и сила нужны как никогда прежде», — призвал он.

12 февраля Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры и договорились о личной встрече. Это первый официальный диалог глав двух государств во время второго срока республиканца. Телефонный разговор длился 1,5 часа. Трамп заявил, что ждет визита Путина в США, также, по его словам, встреча лидеров может состояться в Саудовской Аравии. Путин в свою очередь пригласил американского политика в Москву.

После этой беседы Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Разговор с ним, по словам лидера США, прошел хорошо. Зеленский отметил, что Украина больше всех хочет мира. Трамп выразил уверенность, что в ближайшем будущем стороны смогут договориться о прекращении огня.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха.