Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Болтон раскрыл, как для Украины может завершиться конфликт с РФ

Болтон: по итогам конфликта с РФ Украина может оказаться в невыгодном положении
close
Global Look Press

Украина после окончания конфликта может оказаться в менее выгодном положении, чем Россия, а линия фронта и вовсе может превратиться в новую границу между двумя странами. Такой прогноз сделал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности (2018–2019 годы), республиканец Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK.

«Трампом действительно движет желание положить конец этой войне. Он неоднократно повторяет, что если бы он был президентом, то этой войны бы не было», — высказался Болтон.

Экс-советник американского лидера считает, что во внешней политике Трамп больше опирается на свои отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Также, по словам Болтона, президент США уверен в своих способностях заключать сделки и решать все вопросы «с наскока».

В заключение Болтон отметил позитивные отношения между Путиным и Трампом, основа которых берет начало еще с первого президентского срока республиканца.

До этого в Кремле рассказали, о чем договорился Владимир Путин со своим американским коллегой во время телефонного разговора. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы двух государств обсудили возможность переговоров по урегулированию украинского конфликта. Песков добавил, что об этом же шла речь во время встречи делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии.

Ранее в Кремле назвали «многообещающим» общение Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами