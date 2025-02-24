Болтон раскрыл, как для Украины может завершиться конфликт с РФ

Болтон: по итогам конфликта с РФ Украина может оказаться в невыгодном положении

Украина после окончания конфликта может оказаться в менее выгодном положении, чем Россия, а линия фронта и вовсе может превратиться в новую границу между двумя странами. Такой прогноз сделал бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности (2018–2019 годы), республиканец Джон Болтон в интервью японскому телеканалу NHK.

«Трампом действительно движет желание положить конец этой войне. Он неоднократно повторяет, что если бы он был президентом, то этой войны бы не было», — высказался Болтон.

Экс-советник американского лидера считает, что во внешней политике Трамп больше опирается на свои отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Также, по словам Болтона, президент США уверен в своих способностях заключать сделки и решать все вопросы «с наскока».

В заключение Болтон отметил позитивные отношения между Путиным и Трампом, основа которых берет начало еще с первого президентского срока республиканца.

До этого в Кремле рассказали, о чем договорился Владимир Путин со своим американским коллегой во время телефонного разговора. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, главы двух государств обсудили возможность переговоров по урегулированию украинского конфликта. Песков добавил, что об этом же шла речь во время встречи делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии.

Ранее в Кремле назвали «многообещающим» общение Путина и Трампа.