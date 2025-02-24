В ЕС поддерживают отказ Зеленского от проведения выборов

Евросоюз поддерживает отказ президента Украины Владимира Зеленского от проведения выборов, поскольку их нельзя проводить во время боевых действий. Об этом сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС, передает ТАСС.

«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь (на Украине. — «Газета.Ru») ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», — сказал Каллас.

Глава дипломатии ЕС также анонсировала поездку в США 25 февраля для встречи с госсекретарем Марко Рубио и другими американскими политиками. При этом она отметила, что в заявлениях президента США Дональда Трампа «очень широко представлены российские нарративы».

23 февраля Зеленский заявил, что выборы в стране пройдут только после отмены военного положения. По его словам, он готов уйти в отставку, но только если это будет необходимо для наступления мира или в обмен на вступление Украины в НАТО.

Ранее норвежский профессор заявил, что США решили сменить Зеленского на посту президента Украины.