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В ЕС поддерживают отказ Зеленского от проведения выборов

Каллас поддержала отказ Зеленского от проведения выборов
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Евросоюз поддерживает отказ президента Украины Владимира Зеленского от проведения выборов, поскольку их нельзя проводить во время боевых действий. Об этом сообщила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС, передает ТАСС.

«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь (на Украине. — «Газета.Ru») ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», — сказал Каллас.

Глава дипломатии ЕС также анонсировала поездку в США 25 февраля для встречи с госсекретарем Марко Рубио и другими американскими политиками. При этом она отметила, что в заявлениях президента США Дональда Трампа «очень широко представлены российские нарративы».

23 февраля Зеленский заявил, что выборы в стране пройдут только после отмены военного положения. По его словам, он готов уйти в отставку, но только если это будет необходимо для наступления мира или в обмен на вступление Украины в НАТО.

Ранее норвежский профессор заявил, что США решили сменить Зеленского на посту президента Украины.

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