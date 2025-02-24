Глава дипломатии ЕС анонсировала встречу с госсекретарем США по Украине

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас анонсировала поездку в США 25 февраля для встречи с госсекретарем Марко Рубио и другими американскими политиками. Об этом она сообщила по прибытии на встречу глав МИД ЕС, передает РИА Новости.

«Я сама направляюсь завтра в США для встречи с госсекретарем Рубио и другими американскими политиками», — сказала она.

По ее мнению, договоренности между США и Россией не будут работать, пока их не поддержат ЕС и Украина.

19 февраля глава дипломатии ЕС заявила о необходимости сосредоточиться на укреплении позиций Киева на поле боя и оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон провел серию телефонных переговоров по украинскому вопросу с лидерами ряда стран Евросоюза и других государств.

Ранее Лавров назвал выступление Каи Каллас на G20 трагикомическим.