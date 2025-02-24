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Макрон обсудил Украину с Эрдоганом и лидерами стран ЕС

Макрон обсудил по телефону Украину с Эрдоганом, Шольцем, Стармером и Орбаном
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 23 февраля, провел серию телефонных переговоров с лидерами ряда стран Евросоюза и других государств, в ходе которых обсудил с ними Украину. Об этом он сообщил в социальной сети X.

По словам французского лидера, он провел переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Евросовета Антониу Коштой, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьером Венгрии Виктором Орбаном.

«Продолжая обсуждения последних нескольких дней с европейскими коллегами и союзниками, мы хотим добиться долгосрочного и стабильного мира на Украине», — написал глава Франции.

18 февраля Макрон призвал к переговорам России и Украины. По его словам, чтобы достичь долгосрочного мира, к которому стремятся в Париже, Российская Федерация должна прекратить военные действия, а затем Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности.

Также Макрон заявил о готовности к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным ради Украины.

Новость дополняется.

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