В Евросоюзе призвали усилить позиции Киева на поле боя и оказать давление на Путина

Каллас: надо укреплять позиции Украины на поле боя, а не обсуждать мир

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас считает необходимым сосредоточиться на укреплении позиций Украины на поле боя, а не обсуждать поддержание мира. Об этом она заявила в интервью изданию Euractiv.

«Если мы говорим о силах по поддержанию мира, тогда мы попадаем в ловушку России, поскольку она не хочет мира... Сначала нам нужно оказать давление на (президента России Владимира. — прим. ред.) Путина», — высказалась Каллас в интервью.

Отвечая на вопрос о функционировании возможных сил по поддержанию мира, глава дипломатии ЕС подчеркнула, что еще не наступил момент, чтобы обсуждать это. Каллас отметила, что сейчас надо сосредоточиться на поддержке Украины, так как «чем сильнее она будет на поле боя, тем сильнее за столом переговоров».

До этого в МИД РФ уличили Евросоюз в желании дальнейшей эскалации украинского конфликта. Такой вывод сделали в министерстве иностранных дел после Мюнхенской конференции по безопасности. Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов напомнил о словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявляла, что ЕС проповедует «мир через силу». Также дипломат обратил внимание на заявление Каи Каллас о том, что Евросоюзу необходимо «перераспределять некоторые ресурсы», чтобы обеспечить ВСУ дальнейшее «продолжение военных действий».

Ранее в США заявили, что Россия выиграла раунд переговоров по Украине.