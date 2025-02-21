Лавров заявил о трагикомическом характере выступления Каллас на G20

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал обвинения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в адрес России как трагикомические. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кая Каллас выступила здесь, на «Двадцатке», с привычным набором обвинений и озвучивала некие планы, которые якобы лишат Россию ее законного места в мировом порядке. В этом есть определенный трагикомический аспект», — отметил дипломат на пресс-конференции, проведенной после встречи министров иностранных дел G20 в ЮАР.

Таким образом Лавров отреагировал на высказывания Каллас, а также президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Москвы. Кроме того, Лавров прокомментировал слова Каллас о том, что Россия выглядит победительницей после переговоров с США в Саудовской Аравии.

«Этот менталитет никуда не исчез. <...> Когда Советский Союз распался, надо было выстраивать новые отношения: либо вы с нами, либо против нас», — сказал глава российского МИД.

На днях глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России являются «козырем», от которого Евросоюз не должен отказываться.

Ранее Лавров высказался о восстановлении отношений с Европой.