Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о трагикомическом характере выступления Каллас на G20

Лавров назвал выступление Каи Каллас на G20 трагикомическим
close
Johanna Geron/Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал обвинения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в адрес России как трагикомические. Об этом сообщает РИА Новости.

«Кая Каллас выступила здесь, на «Двадцатке», с привычным набором обвинений и озвучивала некие планы, которые якобы лишат Россию ее законного места в мировом порядке. В этом есть определенный трагикомический аспект», — отметил дипломат на пресс-конференции, проведенной после встречи министров иностранных дел G20 в ЮАР.

Таким образом Лавров отреагировал на высказывания Каллас, а также президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца в отношении Москвы. Кроме того, Лавров прокомментировал слова Каллас о том, что Россия выглядит победительницей после переговоров с США в Саудовской Аравии.

«Этот менталитет никуда не исчез. <...> Когда Советский Союз распался, надо было выстраивать новые отношения: либо вы с нами, либо против нас», — сказал глава российского МИД.

На днях глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России являются «козырем», от которого Евросоюз не должен отказываться.

Ранее Лавров высказался о восстановлении отношений с Европой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами