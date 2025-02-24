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Президент Турции проведет встречу с главой МИД РФ Лавровым

Лавров проведет переговоры с Эрдоганом в Анкаре
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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прибывшего с визитом в Анкару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

«В графике президента на понедельник есть встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым», — сказали в администрации Эрдогана.

Отмечается, что президент Турции примет главу МИД России в 14:00 мск.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. Налаживание российско-американских отношений на переговорах прошло «довольно небезуспешно», заявил Лавров. США также остались довольны результатами встречи.

Лавров прибыл в турецкую столицу в вечером 23 февраля. По данным агентства, глава МИД Турции Хакан Фидан планирует обсудить с российским коллегой переговорный процесс по Украине и ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, американо-российские переговоры в Саудовской Аравии и возможный вклад Анкары в происходящее. В частности, Фидан намерен заявить о готовности Турции принять переговоры по урегулированию конфликта.

Накануне российский президент Владимир Путин во время онлайн-совещания с постоянными членами Совбеза попросил Лаврова доложить о его последних поездках. В начале недели глава МИД в составе делегации РФ участвовал в переговорах с США в Эр-Рияде, а потом отправился на встречу глав МИД G20 в ЮАР.

Ранее сообщалось, что павлин ждал пресс-конференцию Лаврова в Африке.

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