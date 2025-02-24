Странам ЕС посоветовали «поглубже залезть в карманы» ради финансирования Украины

Европа готова «творчески подойти» к поиску финансирования для ВСУ, страны ЕС должны «поглубже залезть в свои карманы» ради Украины. Об этом в статье для британской газеты Financial Times заявил глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен.

«Мы готовы творчески подойти к поиску нового финансирования для Вооруженных сил Украины. Самое время сделать это сейчас. Но европейские страны должны поглубже залезть в свои карманы», — подчеркнул он.

По словам Расмуссена, наращивая наши собственные усилия в области обороны, Европа может стать «незаменимой» в будущих переговорах по Украине.

23 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что вскоре пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях.

Рябков уточнил, что переговоры пройдут на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

Предыдущие переговоры России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Предыдущие переговоры России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что Швеция намерена поставить Украине системы ПВО на $113 млн.