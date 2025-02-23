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Швеция намерена поставить Украине системы ПВО на $113 млн

Глава МИД Стенергард: Швеция передаст Украине системы ПВО на $113 млн
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Global Look Press

Глава МИД Швеции Мальмер Стенергард написала в соцсети X, что королевство поставит Украине системы противовоздушной обороны на сумму примерно $113 млн.

«Украине будут переданы системы ПВО на общую сумму 1,2 миллиарда шведских крон», — сообщила дипломат в посте.

21 февраля президент Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале пять постов о беседах с главами Хорватии, Польши, Чехии, Швеции и Словении. Основными темами стали благодарность за военную помощь, планы новых поставок оружия и разработка «совместных гарантий безопасности». Ближе к ночи украинский президент сообщил, что поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцем.

18 февраля Швеция и Финляндия в срочном порядке созвали заседания парламентов для обсуждения возможного урегулирования военного конфликта на Украине. Стенергард заявила о необходимости объединиться, чтобы поддержать Украину.

Ранее СМИ узнали, что войдет в новый пакет военной помощи Украине в годовщину СВО.

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