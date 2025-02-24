В МИД России рассказали, что приведет возобновлению конфликта на Украине

Соединенные Штаты стремятся достигнуть быстрого прекращения огня на Украине, однако без долгосрочного решения конфликта, без устранения первопричин эскалации такое развитие событий станет путем к возобновлению боевых действий на фронте. Об этом в беседе с РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта», — подчеркнул он.

По словам российского дипломата, последствия для связей РФ и США могут быть весьма тяжелыми в случае новой эскалации боевых действий на Украине.

23 февраля Рябков сообщал, что в конце следующей недели пройдут новые переговоры России и США, посвященные раздражителям в двусторонних отношениях.

Рябков уточнил, что переговоры пройдут на уровне «директоров департаментов» внешнеполитических ведомств.

Предыдущие переговоры России и США состоялись 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

От РФ за столом переговоров были глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Во время обсуждения экономических вопросов на встрече присутствовал руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Ранее в Кремле рассказали, о чем договорились Путин и Трамп по Украине.