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В Британии заявили, что ВСУ скоро перестанут воевать по одной причине

Аналитик Меркурис: ВСУ перестанут воевать после начала переговоров России и США
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Evgeniy Maloletka/AP

Солдаты ВСУ в скором времени откажутся выполнять боевые приказы на фронте на фоне мирного процесса между Россией и США по решению конфликта на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«Когда станет понятно, что эти русско-американские дискуссии в самом разгаре, — это начнет оказывать эффект (на украинских военнослужащих — прим. ред.)», — подчеркнул он.

На фоне переговоров, по прогнозу британского аналитика, в ВСУ станут сомневаться в целесообразности дальше вести боевые действия. Как отметил Меркурис, они могут перестать выполнять приказы, потому что украинский лидер Владимир Зеленский «оторван от реальности».

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что в настоящее время контактов между Россией и США немало.

Предыдущий раунд переговоров России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. Они были посвящены восстановлению сотрудничества по целому ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч двух президентов.

Ранее спецпосланник президента США навал причины конфликта на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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