В США уволят две тысячи сотрудников USAID

Две тысячи работников агентства по международному развитию США (USAID) получили электронные письма об увольнении. Об этом пишет газета The New York Times.
«Увольняют две тысячи сотрудников [USAID] и отправляют до тысячи сотрудников дипломатической службы в оплачиваемый отпуск», — говорится в публикации.
Исключения сделали для работающих над «критически важными программами». Под увольнение попали сотрудники, находящиеся в США, уточнило издание.
В начале февраля администрация президента США опубликовала список «нелепых трат» Агентства по международному развитию США. Из документа следует, что USAID выделило $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии и $2 млн на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале.
12 февраля руководитель департамента по повышению эффективности американского правительства (DOGE), миллиардер Илон Маск заявил, что деятельность USAID в основном была нацелена на оказание влияния на выборы в других странах. Предприниматель подчеркнул, что методы при этом носили «сомнительный характер».
Ранее стало известно, что Белый дом уволит 97% сотрудников USAID по всему миру.