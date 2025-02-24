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Times узнала план Макрона и Стармер в отношении Трампа

Times: Макрон и Стармер попытаются уговорить Трампа прекратить переговоры с РФ
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом попытаются уговорить его прекратить двусторонние переговоры с Россией. Об этом пишет британская газета The Times.

«Кир Стармер и президент Макрон договорились выступить с единым посланием по Украине, когда встретятся с президентом Трампом на этой неделе», — отмечается в публикации.

По данным издания, лидеры Франции и Великобритании могут предложить Трампу план по обеспечению безопасности Украины силами Европы.

Накануне газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании и Франции изучают возможность отправки до 30 тысяч миротворцев на Украину. Страны хотят использовать американский военный потенциал для защиты своих военных от угроз, отметили источники WSJ. Для этого могут использоваться уже находящиеся в Европе американские системы ПВО, уточнили они.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине. Он подчеркнул, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине. Российский лидер отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой. Путин напомнил, что европейцы сами прекратили контакты с РФ, а власти Украины даже ввели для себя запрет на переговоры с Россией.

Ранее Путин охарактеризовал текущие отношения России и США.

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